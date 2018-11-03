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مرأة

صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الإعلامية فاتن موسي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بزوجها الفنان مصطفي فهمي وبعض الاصدقاء.

وتـألقت موسي بإطلالة متميزة، حيث ارتدت موسي فستانًا ذات لونًت ذهبي أنيق، واعتمدت علي ترك شعرها منسدلًا.

واعتمدت الاعلامية علي الالوان التربية لحصولها علي مكياج هادئ، ووضعت أحمر شفاه لون الكشمير.
صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي
صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي
صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي
صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي
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