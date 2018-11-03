خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب.. محافظ القاهرة يقف دقيقة حدادا على روح شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. يوافق على إقامة كوبري مشاه بالمعصرة.. وزيادة أعداد الأتوبيسات الرابطة حلوان بميادين العاصمة

اللواء خالد عبد العال:

أعمال الإرهاب الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرارا على استكمال التنمية

ويطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بحي باب الشعرية

وإنهاء مشكلة الغاز بمنطقة محيط الصرف بحي عابدين



التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية بالقاهرة اليوم السبت لبحث مطالب المواطنين والعمل على حلها.



وطالب المحافظ في بداية اللقاء بالوقوف حدادًا على روح شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا مؤكدًا بأن أعمال الإرهاب الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرارا على استكمال المسيرة والتقدم وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن والقضاء على الإرهاب.



وأكد المحافظ على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان ايمانا منه بأهمية دور النواب لتحقيق الصالح العام للمواطن من خلال تواصل أجهزة المحافظة المختلفة ورؤساء الإحياء مع النواب.



استعرض خلالها المحافظ أعداد الشكاوى المقدمة من النواب وما تم إنهاؤه من خلال منظومة منارة التي تريدها المحافظة للتواصل مع نواب البرلمان بالقاهرة.



وخلال اللقاء وافق المحافظ على إقامة كوبري مشاه لربط المعصرة الشرقية بالغربية ولخدمة أبناء المنطقة والطلبة حيث تركز كافة الخدمات في المعصرة الشرقية بناء على طلب النائب محمد عبد الوهاب.



كما كلف شركة الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بنطاق حي باب الشعرية على أن يتم انتهاء من إعادة الشئ لأصلة بحديقة باب الشعرية بعد أسبوع فور الانتهاء من التجارب واستكمال المشروع داخل شوارع باب الشعرية خلال شهرين.



كما أكد المحافظ على رئيس هيئة النقل العام بزيادة إعداد الأوتوبيسات التي تربط حلوان بميادين القاهرة الكبرى مع استحداث خط جديد بالمينى باص التابع لشركات النقل الجماعي لربط حلوان بميدان عبد المنعم رياض.



فيما أكد محمد أنيس، رئيس حي عابدين، على سرعة التواصل مع شركة الغاز لإنهاء مشكلة الغاز بمنطقة محيط الصرف لاستكمال توصيل الغاز بالحي كله.



شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي واللواء احمد فؤاد نائب المحافظة للمنطقتين الغربية والجنوبية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ورؤساء أحياء المنطقتين والسادة رؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز وهيئات النقل العام والنظافة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظة.