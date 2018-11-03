التجمع: مستمرون في دعم مسيرة النضال الفلسطيني حتى زوال الاحتلال

قال حزب التجمع، إن وعد بلفور مازال يلهم حكومة الاحتلال لمواصلة عمليات التطهير العرقى وإنهاء الوجود الفلسطينى، مشيرا إلى أننا سنواصل دعمنا ومساندتنا لمسيرة النضال الفلسطينى من استكمال الانتصار وزوال الاحتلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وتضحياته انتصر على المقولة المضللة: "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، مما دفع دولة الاحتلال إلى مزيد من العنصرية بقانون قومية الدولة اليهودية.





وأضاف الحزب فى بيان صحفى له: "وبعد مرور العام الأول بعد المائة على جريمة بريطانيا مازالت آثارها المدمرة على الشعب الفلسطينى والمنطقة بأثرها ، فعلى بريطانيا التكفير عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمي لأبناء شعبنا الفلسطينى، والاعتراف بدولته ومحاسبة (الكيان) الصهيونى على احتلالها وجرائمها المتواصلة، ودعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال.



