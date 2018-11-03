شاهد.. مقاهي طنجة فى المغرب الأفضل على مستوى العالم

عرضت فضائية سكاي نيوز عربية تقريرا عن المقاهي في مدينة طنجة المغربية، حيث تعرض مقاطع موسيقية خاصة تعد جزءا من الخدمة و الطابع الثقافي خاص بالمدينة.



وقال يونس الشيخ علي، أحد أصحاب المقاهي بالمدينة، إن المقهى يقوم بتقديم رسالة ثقافية للمجتمع الطنجي وزوار المدينة العتيقة،



وأضاف الشيخ، أنهم يقدمون عددا كبيرا من الأنشطة، ندوات وأمسيات شعرية، ومعارض الفن التشكيلي.