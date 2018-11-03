قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

كما سطر التاريخ صفحات مشرفة لأبطال من الرجال لم ينس نساء سطرن ببطولاتهن أروع صفحات من الشجاعة والتحدى ، تلك هى الشهيدة الجزائرية زليخة الشايب لم تتخل عن أداء دورها خلال مرحلة الكفاح ضد التواجد الفرنسي في الجزائر، فقد تجنّدت المرأة في شتى المناطق لمرافقة الرجل في مهمة النضال، وكانت زليخة واحدة من آلاف النسوة اللواتي قُدْن معارك التحرّر ضد الاستعمار

ولدت يمينة الشايب، التي عُرفت فيما بعد بـ زليخة عدي، يوم 7 مايو 1911، من عائلة عُرفت بالنضال السياسي ضد الفرنسيين، بمنطقة الحجوط، وترعرعت في مدينة شرشال غرب العاصمة الجزائرية.

مع بدء الثورة الجزائرية، شرعت زليخة عدي في تعبئة وتنظيم خلايا الدعم، وتجنيد النساء والشباب لمهمة الالتحاق بجيش التحرير، حيث أشرفت على جمع الأموال والدواء ضمن ما عُرف بـ"تنظيم المسبلين"، الذين يشرفون على جمع المال واحتياجات الثوار، ما أدى إلى وضعها على قائمة المطلوبين من طرف المصالح الفرنسية التي فشلت عدة مرات في القبض عليها.

وبعد تكثيف عمليات مطاردتها من قبل الجيش الفرنسي، التحقت زليخة بالثوار في منطقة جبل سيدي سميان بشرشال بالمنطقة الرابعة، حيث شاركت في عدة عمليات ضد الفرنسيين

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