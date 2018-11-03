قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

من هي زليخة
ولدت يمينة الشايب، التي عُرفت فيما
بعد بـ زليخة عدي، يوم 7 مايو 1911، من عائلة عُرفت بالنضال السياسي ضد الفرنسيين،
بمنطقة الحجوط، وترعرعت في مدينة شرشال غرب العاصمة الجزائرية.
مع بدء الثورة الجزائرية، شرعت زليخة عدي في تعبئة وتنظيم خلايا الدعم، وتجنيد النساء والشباب لمهمة الالتحاق بجيش التحرير، حيث أشرفت على جمع الأموال والدواء ضمن ما عُرف بـ"تنظيم المسبلين"، الذين يشرفون على جمع المال واحتياجات الثوار، ما أدى إلى وضعها على قائمة المطلوبين من طرف المصالح الفرنسية التي فشلت عدة مرات في القبض عليها.وبعد تكثيف عمليات مطاردتها من قبل الجيش الفرنسي، التحقت زليخة بالثوار في منطقة جبل سيدي سميان بشرشال بالمنطقة الرابعة، حيث شاركت في عدة عمليات ضد الفرنسيين.
وبعد عقود من استقلال الجزائر وفي
عام 1984، صرح أحد الشيوخ أنه عثر في أكتوبر 1957 على جثة امرأة، قام بدفنها، وتم
إظهار رفاتها وإعادة دفنها، بعد أن تأكد للسلطات أن الأمر يتعلق بزليخة بن عدي،
التي نالت صورتها وهي مكبلة قرب سيارة عسكرية شهرة تاريخية.