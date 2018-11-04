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التعليم العالي يدعم معمل التبريد بـ صناعي سوهاج

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
التعليم العالي يدعم
التعليم العالي يدعم معمل التبريد بتعليم صناعي سوهاج
خالد رياض
قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي وبين الجامعة ممثلة في كلية التعليم الصناعي، وذلك لدعم مشروع تطوير معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بالكلية، وذلك بتكلفة ٧٦٩ ألف جنيه مصري.

وأضاف أن هذا المعمل يمثل أحد المشروعات البحثية والتطبيقية بالجامعة، وأن مشروع تطويره يأتي في إطار رفع مستوى الأداء طبقًا للمعايير الدولية، وذلك لتقوية وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمجتمع الإنتاجي والخدمي.

وقال الدكتور محمود سالم أحمد المدير التنفيذي للمشروع، أن هذا المشروع يهدف الي تطوير وتأهيل المعمل للاعتماد لكي يصبح معمل دولي مجهز للاختبارات الحرفية، مثل اختبار كفاءة الثلاجات، وكفاءة معدات الطاقة المتجددة. وهو الوحيد الذي سوف يتم اعتماده من قبل المجلس الوطني للاعتماد "EGAC".
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