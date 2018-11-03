الأمن الوطني العراقي: قتلة الأقباط في مصر والايزيديين والمسيحيين في العراق لا يمثلون الإسلام بشيء

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني بالعراق، قاسم الأعرجي، أن قتلة الأقباط في مصر والايزيديين والمسيحيين في العراق لا يمثلون الإسلام بشيء.



ونوه الأعرجي، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية، إلى أن دين الاسلام دين محبة ووئام، مشددا على أن هؤلاء القتلة يمثلون مذهب التطرف والحقد والكراهية للحياة ويحاولون نشر الظلم والظلام في المجتمع.



ووجه رسالة إلى القتلة قال فيها: "تبا للقتلة والمجرمين أينما كانوا ولأية جهة ينتمون سواء الذين قتلوا الأطفال بعد خطفهم أو الذين قتلوا كرار نوشي وتارة فارس وجاسم الساعدي وعددا من الناشطين المدنيين"، مشددا على أنه سيأتي اليوم الذي ينالون به جزائهم العادل.



وكان مصدر أمني أعلن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين في هجوم استهدف حافلة في المنيا تقل أقباطا في محيط دير الأنبا صموئيل.