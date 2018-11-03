عمال لبنان: يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي

أصدر الاتحاد العمالى العام فى لبنان برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، بيانا أعلن فيه استنكاره للعمل الاجرامى الجبان الذى أودى بحياة سبعة شهداء فى هجوم إرهابى على حافلة فى محافظة المنيا.



ووجه الاسمر، خالص العزاء الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والى البابا تواضروس، والنائب جبالى المراغى، ونزيه النجارى سفير مصر بلبنان، والى عموم الشعب المصرى، آملا ان يحفظ الله مصر وشعب مصر من شر الارهاب المدمر الذى يضرب الابرياء فى كل أقطار الوطن العربى ملقيا بظلاله على الشعوب العربية اقتصاداتها وسياحتها وأمن شعبها.



وتعرض أتوبيس رحلات يقل عددا من الأخوة الأقباط كانوا في طريقهم للعودة من دير الانبا صموئيل بالمنيا لهجوم إرهابي ما أسفر عن استشهاد 7 وإصابة 19.

