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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:15 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد المخدرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز بركة السبع من إلقاء القبض على أ .م.ع 24 سنة والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح ، والثاني س.م.م 48 سنة والسابق اتهامه في 12 قضية ضرب وسرقة وخطف ومقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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