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ديني

هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء يقول صاحبه: "هل يجوز لبس الملابس المصنوعة من جلد الخنزير؟".

ورد جمعة: لا يجوز ارتداء ملابس مصنوعة من جلد الخنزير لأن الله حرم أكل لحمها وكل ما يتعلق بها ، لافتا إلى أن هناك أنواع من الخنزير لا جلد لها وينبت الشعر في اللحم مباشرة .

وأضاف جمعة أن جلد الخنزير لا يطهر مع الدبغ لأنه نجس أما جلد الخراف والبقر وما أحل لحمه يطهر من الدباغة لأن لحمه طاهر.
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