هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء يقول صاحبه: "هل يجوز لبس الملابس المصنوعة من جلد الخنزير؟".



ورد جمعة: لا يجوز ارتداء ملابس مصنوعة من جلد الخنزير لأن الله حرم أكل لحمها وكل ما يتعلق بها ، لافتا إلى أن هناك أنواع من الخنزير لا جلد لها وينبت الشعر في اللحم مباشرة .



وأضاف جمعة أن جلد الخنزير لا يطهر مع الدبغ لأنه نجس أما جلد الخراف والبقر وما أحل لحمه يطهر من الدباغة لأن لحمه طاهر.