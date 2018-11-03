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أخبار العالم

مقتل 8 من مليشيات الحوثي وجرح آخرين في معارك مع الجيش اليمني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي 8 من مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم /السبت/ بنيران الجيش اليمني في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية / سبأ / عن رئيس عمليات اللواء 122 مشاة العقيد محمد درهم قوله، إن الجيش اليمني في جبهة حام الأعلى بمديرية المتون، أفشلوا محاولة تسلل لمجموعة من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقع للجيش في جبل الوروري، وتم قتل 8 من عناصر المليشيات وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار .

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في جبهة حام الأعلى بالمتون وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم .
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