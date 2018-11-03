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أخبار العالم

الرئيس الأفغاني يجدد دعوته لحركة طالبان للمشاركة في حوار داخلي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
محمد أشرف
محمد أشرف
أ ش أ
جدد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، اليوم السبت، دعوته لمسلحي حركة طالبان للمشاركة في حوار داخلي بين الفصائل الأفغانية نظرًا لرفض إدارة كابول تسليم قيادة عملية السلام للأجانب.

وقال عبدالغني خلال اجتماعه مع شيوخ القبائل والزعماء الدينين في عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية- إن الطريق لعملية السلام ممهد سياسيًا كما أن العالم الإسلامي والإقليمي مستعد له.

وأعرب عبدالغني عن رغبة بلاده في خلق سلام مع باكستان، موضحًا أنه على الدول المجاورة إدراك أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحتها.

وأضاف الرئيس الأفغاني أن حركة طالبان يجب أن تكون مستعدة لخلق حوار داخلي بين الفصائل الأفغانية لعدم السماح للآخرين بفرض سيطرتهم على عملية السلام.
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