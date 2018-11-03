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حوادث

ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:28 م
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
جمالات الدمنهورى
انهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بحضور اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن خصومة ثأرية بين عائلتى "الكميلى ، حجازى"بناحية عزبة الحبروك بقرية بطورس بدائرة مركز ابو حمص وذلك بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث وبمشاركة نواب البرلمان 

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة الأسبق بلاغا بتاريخ  14 /7 / 2017م من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى حجازى والكميلى  بناحية عزبة الحبروك – بطورس  بدائرة المركز لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعيه .. نتج عنها وفــاة المدعو  رمضان أبوبكر محمد حجازى  إثر إصابته [ رش خرطوش بالجسم ] .. وضبط المتهمين

وما أسفرت عنه جهود المديريه من التواصل المستمر والدفع بحكماء القريه وشيوخ من الأزهر الشريف وعقلاء وكبار العائلتين بالإستعانه بأعضاء مجلس النواب إلى الإتفاق على عقد جلسة صلح بين أفراد العائلتين اليوم  السبت 3 الجارى بالسرادق المقام بالقريه محل إقامتهم للصلح بين الطرفين

و تم إتخاذ الإجراءات التأمينيه اللازمه  اليوم السبت وتعينت الخدمات الأمنيه اللازمه برئاسة قيادات المديريه  وتم عقد جلسة الصلح بالسُرادق المُقام بذات الناحيه بحضوراللواء جمال الرشيدي – مدير امن البحيرة واللواء هشام امنة محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظه وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز ورجال الدين  وكبار العائلات وعدد يناهز ( 1000 ) فردًا من أهالى العائلتين والقرى المجاوره .

وتم الصلح والتراضي بين الطرفين بعد قيام عائلة الكميلى بدفع الديه لعائلة حجازى وقدرها ( مليون وتسعمائة وستون الف جنيه )وإنصرف الجميع عقب ذلك فى هدوء  دون حدوث ما يخل بالأمن العام   

ووجه أفراد العائلتين الشكر للواء محمود توقيق وزير الداخليه .. وقيادات المديريه على الجهود  التي بذلت فى إتمام الصلح ولاقت هذه الجهود إستحسان كافة العائلات بالمنطقه .
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
ننشر تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو حمص بسبب جريمة قتل..صور
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