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ديني

حكم إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته؟»، أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

وتابع قائلًا " أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.
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