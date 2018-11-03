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رياضة

هجوم نارى من جماهير ريال مدريد على سيرجيو راموس بسبب الكلاسيكو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
نور عادل
شنت جماهير ريال مدريد، هجومًا حادًا على قائد الفريق سيرجيو راموس، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الجماهير قامت بإطلاق صافرات ضد راموس سواء عندما قام المذيع الداخلي بترديد اسمه، أو كلما لمس الكرة في المباراة.

وكانت إدارة ريال مدريد، اجتمعت مع بعض قادة روابط المشجعين للنادي قبل المباراة، لعدم الهجوم على اللاعبين وخاصة راموس، عقب الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة (1-5).

وبالفعل لم تهاجم الروابط راموس خلال مواجهة اليوم، ولكن جاء الهجوم من قبل باقي الجمهور.
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