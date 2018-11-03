استشارى جراحة أوعية دموية يحذر من القاتل الصامت

أكد الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني، أن أمراض الشريان الأورطي من الأمراض الخطيرة، مشيرا إلى أنه الأورطى هو الشريان الرئيسي المغذي لكل أعضاء الجسم.



وأوضح المهدي، أن أمراض الشريان الأورطي تتمثل في انشطار جدار الشريان أو انسداده أو تمدده، مشددا على أهمية اكتشافه وعلاجه تفاديا للوفاة بشكل مفاجئ، كاشفا أن الوفاة بشكل مفاجئ سبب في تسمية أمراض الأورطي بـ«القاتل الصامت».



وحذر المهدي، من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأهمها تصلب الشرايين، السمنة، شرب الكحول والتدخين، ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.



وشدد الدكتور حسام المهدي على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا كما يجب استشارة طبيب الاوعية الدموية بشكل مستمر لتفادى حدوث اى انتكاسات مرضية.