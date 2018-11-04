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ديني

حكم تكرار العمرة فى السفر الواحد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من تكرار العمرة في السفر الواحد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجوز تكرار العمرة فى سفر واحد ؟»، أن العمرة من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه، والتي يسن للمسلم تأكيدًا أداؤها، قال سبحانه: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [البقرة: 196].

وتابع : أن العُمرة فيها عظيم الأجر من الله سبحانه من رفعة الدرجات، وزيادة الحسنات، ومحو السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» صحيح البخاري.
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