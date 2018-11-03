المنصورة تحتل المركز الثاني في تصنيف US- NEWS

حصلت جامعات المنصورة على المركز الثانى على مستوى الجامعات الحكومية فى الترتيب (698)خلال التقرير الذى عرضه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تقدم 14 جامعة مصرية فى تصنيف US-NEWS الأمريكى لأفضل 1250 جامعة على مستوى العالم لعام 2018.



وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية فى التصنيف الذى أعلنته مؤسسة US-NEWS، حيث جاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، واحتلت المركز 448 من بين جامعات العالم.



كما جاء ترتيب قناة السويس (717)، وعين شمس (729)، والإسكندرية (745)، وأسيوط (853)، والأزهر (985)، والزقازيق (989)، وطنطا (1060)، وحلوان (1077)، والمنوفية(1164) ،وجاءت الجامعة البريطانية وجامعة الفيوم ومدينة زويل ضمن القائمة.