رئيس قضايا الدولة يهنئ النائب العام بتوليه رئاسة النواب العموم الأفارقة

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ، المستشار نبيل صادق النائب العام بفوزه بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة بأغلبية أصوات تجاوزت 80%.



ودعا رئيس هيئة قضايا الدولة، بالتوفيق للنائب العام في هذا العمل القضائي الهام تأكيدا للعلاقات المصرية الأفريقية المشتركة، ومكانة مصر الرائدة في القارة السمراء.



صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني.

