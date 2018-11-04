علي جمعة يوضح مدى صحة أن النبي كان يكتب ويقرأ .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن ما جاء ورد في بعض الكتب الحديثة أن النبي ﷺ كان يكتب ويقرأ غير صحيح ويخالف كلام الله عز وجل حيث قال في كتابه العزيز : قوله تعالى: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ) .



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة ردا على سؤال يقول صاحبه : " قرأت في بعض الكتب الحديثة أن النبي ﷺ كان يكتب ويقرأ فهل هذا صحيح؟ " . ليس صحيحا والدليل الثاني عندما نزل سيدنا جبريل بالوحي على سيدنا محمد وقال له إقرأ ، فقال له ما أنا بقارئ وكررها ثلاث مرات حتى قال له جبريل : " إقرأ باسم ربك الذي خلق".



وتابع جمعة: أن الله عز وجل بين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ " .