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ديني

علي جمعة يوضح مدى صحة أن النبي كان يكتب ويقرأ .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن ما جاء ورد في بعض الكتب الحديثة أن النبي ﷺ كان يكتب ويقرأ غير صحيح ويخالف كلام الله عز وجل حيث قال في كتابه العزيز : قوله تعالى: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ) .

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة ردا على سؤال يقول صاحبه : " قرأت في بعض الكتب الحديثة أن النبي ﷺ كان يكتب ويقرأ فهل هذا صحيح؟ " . ليس صحيحا والدليل الثاني عندما نزل سيدنا جبريل بالوحي على سيدنا محمد وقال له إقرأ ، فقال له ما أنا بقارئ وكررها ثلاث مرات حتى قال له جبريل : " إقرأ باسم ربك الذي خلق".

وتابع جمعة: أن الله عز وجل بين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ " .
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