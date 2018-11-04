حكم إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟».



وأجاب عثمان، قائلًا " أن من يجبر إمرأة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرامًا عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}.



وأشار الى أنه يجب ان نقرأ ونفهم القرأن ولا ينبغي ان يأخذ أحد من حق المرأة أو من صداقها.

