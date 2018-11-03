موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد 7 سفن.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ، أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات اخرى.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ، أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات اخرى.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.