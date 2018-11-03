موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد 7 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ، أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات اخرى.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.