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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد 7 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ، أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات اخرى.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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