ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:44 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
هاني حسين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوفود المشاركة وضيوف منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

ويعد منتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

بوكس السعادة.. آخر تقاليع حلاوة المولد

شيخ الأزهر يصل شرم الشيخ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا من بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو

بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

مطرانية المنيا تبدأ قداس الصلاة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

#جمال_الشريف_محلل_متحيز يجتاح تويتر.. ومغردون: محروق من الاهلى

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال

إقالة مدرب الاهلي السابق من تديب سبورتنج لشبونة

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

70 جنيها سعر كيلو اللحوم البلدية في حملة مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية..صور وفيديو
الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟