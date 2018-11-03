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أخبار العالم

خامنئي: العالم يعارض قرارات ترامب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:32 م
المشرد الإيراني على
المشرد الإيراني على خامنئي
رويترز
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قوله ،اليوم السبت، إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه معارضة في أنحاء العالم فيما تستعد واشنطن لإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك الحيويين في إيران.

وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران منذ الثورة التي أطاحت بالشاه المدعوم من واشنطن عام 1979.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله خلال اجتماع مع آلاف الطلاب "العالم يعارض كل قرار يتخذه ترامب".

وتابع قائلا "هدف أمريكا هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها (قبل 1979) لكنها فشلت. أمريكا هُزمت من قبل الجمهورية الإسلامية طيلة الأربعين عاما الماضية".

وتعيد واشنطن يوم الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك وذلك في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات في أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن إدارة ترامب قالت ،الجمعة، إن ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني سيسمح لها مؤقتا بمواصلة شرائه عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
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