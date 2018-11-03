ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جنش يشارك فى التدريبات الجماعية لـ نادى الزمالك اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
شارك محمود عبد الرحيم جنش ، حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، فى التدريبات الجماعية التى اقيمت اليوم السبت على ملعب النادى ، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود ، الاثنين المقبل ، بالجولة ال 13 لبطولة الدورى العام.

وجاءت مشاركة جنش بعد تعافيه من الإصابة كدمة الركبة التى حرمته من المشاركة فى مباراة وادى دجلة ، التى اقيمت الخميس الماضى ، وانتهت بفوز الفارس الابيض 4 - 2.
loading...

ترشيحاتنا

#جمال_الشريف_محلل_متحيز يجتاح تويتر.. ومغردون: محروق من الاهلى

فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

صبا مبارك توجه رسالة لكندة علوش بعد قدوم مولودتها الجديدة

5 أعراض لـ الغدة الدرقية

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

مطرانية المنيا تبدأ قداس الصلاة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

70 جنيها سعر كيلو اللحوم البلدية في حملة مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية..صور وفيديو
الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟