جنش يشارك فى التدريبات الجماعية لـ نادى الزمالك اليوم

شارك محمود عبد الرحيم جنش ، حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، فى التدريبات الجماعية التى اقيمت اليوم السبت على ملعب النادى ، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود ، الاثنين المقبل ، بالجولة ال 13 لبطولة الدورى العام.



وجاءت مشاركة جنش بعد تعافيه من الإصابة كدمة الركبة التى حرمته من المشاركة فى مباراة وادى دجلة ، التى اقيمت الخميس الماضى ، وانتهت بفوز الفارس الابيض 4 - 2.