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منوعات

بيع 120 مليون حساب عبر الفيسبوك بعد اختراقهم من هاكرز

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أحمد شريف
يعرض مخترقو الإنترنت في روسيا بيع 81 ألف صفحة على الفيس بوك بعد اختراق أكثر من 120 مليون حساب.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، كان المخترقون يحاولون بيع الحسابات عبر الإنترنت مقابل ثمانية بنسات (10 سنتات) لكل ملف شخصي.

أوضحت الصحيفة ان القراصنة نشروا رسائل خاصة من الحسابات المخترقة لتشجيع الناس على إجراء عملية الشراء.

ويستند العديد من المستخدمين الذين تم اختراق تفاصيلهم في أوكرانيا وروسيا وكذلك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى.

تتضمن أمثلة الرسائل المنشورة محادثة بين الأصدقاء ، وشكاوى حول ابن زوجها ، وصور لعطلة حديثة تم إرسالها بشكل خاص بين صديقين على فيسبوك ودردشة حول حفل ديبيش الأخير.

و يدعي الجناة أن لديهم تفاصيل من إجمالي 120 مليون حساب.

وقال فيس بوك إن أمنه لم يتم اختراقه وأنه من المحتمل أن يتم الحصول على البيانات من خلال إضافات المتصفح الخبيثة.
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