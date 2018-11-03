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رياضة

رجال الأهلي يحققون الفوز بنتيجة 3ـ0 على فريق الصناعة العراقي في تنس الطاولة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصلت بعثة تنس طاولة الأهلي رجال وسيدات برئاسة طارق فنديل، عضو مجلس الإدارة، التألق في البطولة العربية المقامة في تونس.

وفاز رجال الأهلي في المباراة الثانية علي التوالي بنتيجة 3ـ0 على فريق الصناعة العراقي، ومثل الأهلي في المباراة اللاعبون؛ خالد عصر والمحترف الصيني« LAI jiaxin» وعمر بديري.

بينما فازت سيدات الأهلي على فريق الأدب والرياضة اللبناني 3ـ0، ومثل الأهلي اللاعبات؛ دينا مشرف وأميره يسري والمحترفة الصينية.
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