رجال الأهلي يحققون الفوز بنتيجة 3ـ0 على فريق الصناعة العراقي في تنس الطاولة

واصلت بعثة تنس طاولة الأهلي رجال وسيدات برئاسة طارق فنديل، عضو مجلس الإدارة، التألق في البطولة العربية المقامة في تونس.



وفاز رجال الأهلي في المباراة الثانية علي التوالي بنتيجة 3ـ0 على فريق الصناعة العراقي، ومثل الأهلي في المباراة اللاعبون؛ خالد عصر والمحترف الصيني« LAI jiaxin» وعمر بديري.



بينما فازت سيدات الأهلي على فريق الأدب والرياضة اللبناني 3ـ0، ومثل الأهلي اللاعبات؛ دينا مشرف وأميره يسري والمحترفة الصينية.