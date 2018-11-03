عمرو الحداد نائبا عن وزير الرياضة فى استقبال منتخب الفروسية

استقبل د.عمرو الحداد مساعد الوزير نائبا عن د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية المنتخب الوطنى لإلتقاط الأوتاد ( الكلا ) (منتخب الفروسية) بعد تتويجه للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة كأس العالم فى نسختها الثالثة التى اختتمت مساء أمس بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى شارك فيها 11 دولة.



نقل الحداد تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة للمنتخب والذى حالت مشاركته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ دون استقبالهم.



كان المنتخب قد حصل على اللقب الأول في نسخته الثانية التى استضافتها القاهرة عام 2016. وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية فى منافسات اليوم الأول، كما تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية الثانية لمنافسات اليوم الثاني ، ثم توج بالميدالية الفضية بعد حصوله على المركز الثاني ، فى اليوم الثالث والأخير ، ليفوز بكأس العالم فى نسخته الثالثة للمرة الثاني على التوالي.