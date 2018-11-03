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رياضة

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الأساسية التي تواجه فريق أرسنال في تمام السابعة والنصف في إطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

شهدت التشكيلة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح ليقود هجوم الفريق في المباراة.

وجاءت التشكيلة تضم كلًا من :" اليسون - ارنولد - جوميز - فان ديك - روبرتسون - فابينيو - ميلنر - فينالدوم - ماني - محمد صلاح - فيرمينو.
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