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برلمان

لجان الوفد تجرى استطلاعات حول شعبية المرشحين لعليا الحزب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:29 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
قامت عدد من لجان حزب الوفد بتشكيل لجان استطلاع استرشاديه حول مدى شعبية المرشحين لعضوية الهيئه العليا وعددهم 116 مرشحا بعد تنازل 7 مرشحين.

واتفقت هذه اللجان على تبادل المعلومات حول نتائج تلك الاستطلاعات من خلال جروبات مغلقه على فيسبوك ومن خلال جروبات على الواتس اب.

ومن المنتظر ان تعلن هذه اللجان عن نتائج تلك الاستطلاعات خلال أيام حتى تكون استرشادية فى اختيار 50 من المرشحين لعضوية الهيئه العليا لحزب الوفد.
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