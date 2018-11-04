غدا.. قطع الكهرباء عن جامعة الوادي الجديد و3 مناطق

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن جامعة الوادى الجديد، وقريه الشركة ٥٥، والشركة ١٧، والشركة ٨، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا غد الأحد.



وأشار الطماوى إلى سبب قطع التيار هو للقيام بأعمال صيانة بهذه المناطق، إضافة إلى رفع كفاءة المحولات وشبكات التغذية، مؤكدا أن عملية الصيانة لن تستغرق أكثر من ثلاث ساعات.



وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل عملية تركيب كشافات الإنارة الموفرة بالشوارع الرئيسية والأحياء والقرى بهدف ترشيد الطاقة، وإنارة جميع الشوارع

