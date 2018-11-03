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ديني

علي جمعة: تجديد الخطاب الديني يكون بـ 5 أمور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:50 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن تجديد الخطاب الديني يكون بـ 5 أمور أولًا: المنهجية، ثانيًا: المعرفية، ثالثًا: النموذج المعرفي.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»: رابعًا: الموقف من التراث «في مناهجه ومسائله والتفريق بينهما»، خامسًا: كيفية إدراك الواقع، ويكون بمجموعة من العلوم.

وأوضح أن التجديد يكون بخدمة التراث بقصد فهمه، واستيعابه، وتيسيره للدارسين، وكذلك فإن تحرير المصطلح ومعالجته من الأهمية في حركة التجديد حيث إنه يجمع أحكام العلم، ويحدد حقائق مسائله، فيخرج ما يلتبس منها، ويبين الواقع المراد نقله إلى ذهن السامع، ثم الاعتناء بشرح المصطلح بدقة حتى يصح معيارًا صحيحًا للفهم، وقادرًا على نقل الصورة الصحيحة.



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