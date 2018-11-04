اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

تعلن لجنة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط اليوم الأحد الكشوف المبدئية للمرشحين، بعد فحص أوراق المتقدمين.
وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن اللجنة تلقت 1116 طلبًا تقدم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية وقامت اللجنة بفحص الأوراق استعدادا لإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين اليوم.
وأضاف غريب أن اللجنة تتلقى غدا الاثنين طلبات الطعون يوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحًا ، على أن يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، ومن بعدها يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرا.
مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ يوم الخميس 8 نوفمبر ابتداء من الساعة 9 صباحا، ومن بعدها تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر من الساعة 9 صباحا ، ويتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الاثنين 12 نوفمبر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتستكمل العملية الانتخابية يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم الأربعاء 14 نوفمبر ابتداء من الساعة 10 صباحًا،على أن يختتم ماراثون الانتخابات الطلابية فعالياتة يوم 15 نوفمبر بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ابتداء من الساعة 10 صباحًا،وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ابتداء من الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك تحت إشراف عزالدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية.