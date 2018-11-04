اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

تعلن لجنة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط اليوم الأحد الكشوف المبدئية للمرشحين، بعد فحص أوراق المتقدمين.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن اللجنة تلقت 1116 طلبًا تقدم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية وقامت اللجنة بفحص الأوراق استعدادا لإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين اليوم.





وأضاف غريب أن اللجنة تتلقى غدا الاثنين طلبات الطعون يوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحًا ، على أن يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، ومن بعدها يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرا.



