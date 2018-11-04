ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
اليوم .. اعلان الكشوف
اليوم .. اعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين
إيهاب عمر
تعلن لجنة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط اليوم الأحد الكشوف المبدئية للمرشحين، بعد فحص أوراق المتقدمين.
 
وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن اللجنة تلقت 1116 طلبًا تقدم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية وقامت اللجنة بفحص الأوراق استعدادا لإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين اليوم.

وأضاف غريب أن اللجنة تتلقى غدا الاثنين طلبات الطعون يوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحًا ، على أن يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، ومن بعدها يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرا.

مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ يوم الخميس 8 نوفمبر ابتداء من الساعة 9 صباحا، ومن بعدها تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر من الساعة 9 صباحا ، ويتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الاثنين 12 نوفمبر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتستكمل العملية الانتخابية يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم الأربعاء 14 نوفمبر ابتداء من الساعة 10 صباحًا،على أن يختتم ماراثون الانتخابات الطلابية فعالياتة يوم 15 نوفمبر بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ابتداء من الساعة 10 صباحًا،وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ابتداء من الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك تحت إشراف عزالدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية.
loading...

ترشيحاتنا

موظف يتهم 3 مجهولين بالاعتداء على نجله وتجريده من ملابسه بالمنوفية

الرئيس السيسى يوجه رسالة إلى شباب العالم

قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

هجوم نارى من جماهير ريال مدريد على سيرجيو راموس بسبب الكلاسيكو

السعودية تزف نبأ سارا للوافدين وتحذر الكفيل من عقوبات تصل للسجن 15 سنة

مصرع غواص خلال إنقاذ جثث ضحايا الطائرة الإندونيسية .. صور

حكم إعطاء الزكاة للأب العاطل

أول رد فعل رسمي للاتحاد التونسي بعد هزيمة الترجى من الأهلى

قرار تعليق الدراسة بمكة وجدة الأكثر تداولا عبر تويتر بالسعودية

حبس سائق محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

استشارى جراحة أوعية دموية يحذر من القاتل الصامت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو
طارق فهمي: نجاحات مصر فى دحر الإرهاب يجعلها مستهدفة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟