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مريم فخر الدين عن فريد الأطرش: بيته نادي وميتقارنش بالممثلين الكبار

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:33 م
مريم فخرالدين وفريد
مريم فخرالدين وفريد الأطرش
أماني إبراهيم
لم تقتصر علاقتهما على التمثيل فقط، بل كانا صديقين، دائما ما يتحدثان ويتناولان الطعام معا، وكان يزين علاقتهما كرم فريد الأطرش، فكثيرا ما أشادت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، التي يحل اليوم 3 نوفمبر ذكرى وفاتها الرابعة، بأخلاقه وكرمه.

"فريد الأطرش كان أكرم إنسان شوفته في حياتي"، كان هذا أول وصف لمريم فخر عن الأطرش، عند سؤالها عنه على المستوى الشخصي، وتقول مريم، في حوار قديم لها: "مكانش يعرف يتغدى أو يتعشى لوحده.. دايما يقول للي حواليه اتفضل اتعشى وكُل معايا".

كانت تقوم مريم بإعداد العزائم في منزلها لأصدقائها وكان منهم فريد الأطرش، "لما كنت بعزمه كان يجي ومعاه حوالي 20 فردا لأنه كان بيعمل كده ف بيته"، حيث اعتاد فريد على استقبال أصدقائه في منزله وكانوا يحضرون ومعهم أصدقائهم الذي لا يعرفهم ولكنه كان يرحبهم، ما دفع مريم لتسميته "نادي فريد الأطرش" بسبب كثرة استقبال من لا يعرفهم في منزله وتحويله إلى نادي، "قليل أوي إن الواحد يلاقي إنسان كريم كده، لدرجة إن من كُتر الناس اللي كانوا بيدخلوا بيته في ناس مكانوش يعرفوه أو مش أصحابه".

تطرقت مريم أيضا لوصف فريد كفنان، "هو كفنان العالم كله عارفه ومهما قلت مش هعرف أضيف حاجة عن اللي الناس كلها عارفاه"، ووصفت موهبته كمطرب وملحن بأنه متفرد فيها بلا منازع، أما دخوله مجال التمثيل فقالت: "دايما كان بيمثل شخصية نفسه إن هو يظهر كمطرب وكان تمثيله لطيف بس ميتقارنش بيوسف بيه وهبي أو حد من الممثلين الكبار".

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