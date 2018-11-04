برلماني: نعمل على دراسة العدالة الانتقالية وحظر ندب القضاة

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك مجموعة من التشريعات التى سيعمل البرلمان على دراستها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، والتى تتمثل، قانون العدالة الانتقالية، وقانون انتخابات مجلس النواب، ومشروع حظر ندب القضاة الكلى والجزئى.





وأضاف "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن تلك المشروعات السابق الإشارة إليها لها أولوية داخل اللجنة التشريعية، كما أن اللجنة ستضعها نصب أعينها.



