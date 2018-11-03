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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي الصحراوي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:21 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
يوسف رجب
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى، نتج عنه مصرع عطا ياسين أحمد شحات 58 عام، وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متنوعة.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعه.
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