مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى، نتج عنه مصرع عطا ياسين أحمد شحات 58 عام، وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متنوعة.



دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعه.

