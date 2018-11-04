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محافظات

وحدة لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
الدكتورة ايمان البيطار
الدكتورة ايمان البيطار
إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة ايمان البيطار عميد كلية الطب البشرى والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حرص الجامعة برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة على استمرار القوافل الطبية لخدمة اهالى قرى القليوبية

وقالت البيطار ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بتحديد القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مه المحافظة ويتم تنظيم قوافل شاملة من خلال القوافل المجمعة بمشاركة كليات الطب البشرى والزراعة والتمريض والطب البيطري والتربية والتربية النوعية

وأعلنت الدكتورة ايمان البيطار أنه تم انشاء وحدة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تتبعها وحدات ولجان فرعية بالكليات وتتبع المركز القومي لإدارة الازمات والكوارث بالمجلس الأعلى للجامعات.

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