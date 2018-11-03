علي جمعة: التاريخ لم يسجل حالة واحدة عبدت الرسول محمدًا من دون الله

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، صحيح وثابت ورواه مالك في الموطأ.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المقصود من كلمة مساجد في هذا الحديث، هو السجود لمن في القبر عبادة له، بدليل تحذيره في بداية الحديث لا تجعل قبري وثنًا يعبد، وإن من أعجب العجب، حفظ الله تعالى لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن تقع في عبادته رغم وقوعها في عبادة من هو أقل منه شأنًا، فضل أقوام وخرجوا من ملة الإسلام بأنها عبدت سيدنا عليًّا رضي الله عنه، وضل آخرون بعبادتهم للحاكم بأمر الله.



وتابع: إلا أن الله وقى الأمة على مر العصور وكر الدهور من الوقوع في عبادته ﷺ، ولم يسجل التاريخ حتى ولو حالة واحدة أن هناك طائفة عبدته ﷺ من دون الله، وفي ذلك إعجاز وحفظ واستجابة لدعوته ﷺ حيث وقى الله الأمة أن تعبده، وسيستمر هذا الأمر إن - شاء الله- إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها.

