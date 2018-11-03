ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: التاريخ لم يسجل حالة واحدة عبدت الرسول محمدًا من دون الله

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، صحيح وثابت ورواه مالك في الموطأ.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المقصود من كلمة مساجد في هذا الحديث، هو السجود لمن في القبر عبادة له، بدليل تحذيره في بداية الحديث لا تجعل قبري وثنًا يعبد، وإن من أعجب العجب، حفظ الله تعالى لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن تقع في عبادته رغم وقوعها في عبادة من هو أقل منه شأنًا، فضل أقوام وخرجوا من ملة الإسلام بأنها عبدت سيدنا عليًّا رضي الله عنه، وضل آخرون بعبادتهم للحاكم بأمر الله.

وتابع: إلا أن الله وقى الأمة على مر العصور وكر الدهور من الوقوع في عبادته ﷺ، ولم يسجل التاريخ حتى ولو حالة واحدة أن هناك طائفة عبدته ﷺ من دون الله، وفي ذلك إعجاز وحفظ واستجابة لدعوته ﷺ حيث وقى الله الأمة أن تعبده، وسيستمر هذا الأمر إن - شاء الله- إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها.
loading...

ترشيحاتنا

حفيد مانديلا عن منتدى شباب العالم: حدث ضخم .. فيديو

شاهد .. لحظة قتل الشرطة الأمريكية لسيدة حامل بـ13 طلقة

ذعر في روسيا بعد تسريب بيانات آلاف الأشخاص من أثرياء موسكو

مروج إبراهيم: 128 ألف شاب طالبوا المشاركة في منتدى شباب العالم

فريق أمني عالي المستوى لملاحقة جناة حادث دير الأنبا صموئيل

أم تعذب نجلتها بالنار وتمنعها من الطعام حتى الموت في بنها

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

4 معلومات عن ابنة عمرو يوسف وكندة علوش

أول قرار من المدير الفني للإسماعيلي بعد التعادل مع المصري

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال

مجدي يعقوب يتبرع بإجراء عمليات قلب لفقراء الصعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

فيديو

أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو
أحمد موسى: منتدى شباب العالم يليق بصورة مصر .. فيديو
حفيد مانديلا عن منتدى شباب العالم: حدث ضخم .. فيديو
شاهد.. أغنية منتدى شباب العالم في نسخته الثانية
حفيد نيلسون مانديلا: منتدى شباب العالم يحقق حلم جدي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟