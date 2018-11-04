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اليوم.. إعلان كشوف المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:38 ص
اليوم .. اعلان كشوف
اليوم .. اعلان كشوف المتقدمين للانتخابات
إبراهيم الهوارى
تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها اليوم الأحد الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها أن لجان انتخابات الاتحادات الطلابية التى تم تشكيلها على مستوى 15 كلية تابعة للجامعة قد استقبلت 1063 طلب ترشح بالانتخابات من قبل الطلاب

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور حسين المغربى على أهمية مشاركة طلاب الجامعة فى انتخابات الاتحادات الطلابية لاختيار أفضل العناصر التى ستقوم بترشيح نفسها للفوز بعضوية الاتحادات الطلابية بالجامعة وذلك حتى تكون هذه الاتحادات ممثله تمثيلًا حقيقيًا للطلاب ومعبره عنهم
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