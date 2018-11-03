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تعليم

حاسبات عين شمس تستقبل ممثلى شركة مايكروسوفت .. الأربعاء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تستضيف وحدة iHub-FCIS بكلية الحاسبات بجامعة عين شمس، ممثلي شركه مايكروسوفت العالمية، وذلك حرصا من الكلية على التواصل مع الشركات العالمية فى مجال تكنولوچيا المعلومات، وذلك يوم الاربعاء المقبل.

تناقش الندوة مجال تعلم الاله "machine learning "، واللتطبيقات العمليه له وخاصه في مجال ترجمة الكلام "Speech translation".

كما يقوم خريج الكلية أحمد كمال "Software development engineer" بالتحدث عن مجالات العمل واعطاء النصائح للطلاب عن الاستعداد للسوق الخارجي career tips.
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