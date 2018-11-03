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اقتصاد

سحر نصر: ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر بيزنكس 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:31 م
سحر نصر
سحر نصر
محمد يحيي و علياء فوزي
قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض توفير فرص العمل للشباب والترويج للاستثمار في مصر .

أعلنت الوزيرة في بيان لها اليوم عن رعاية الوزارة لفعاليات مؤتمر ومعرض "بيزنكس 2018"، المقرر انطلاقه في الفترة من 8 حتي 10 نوفمبر الجاري بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، مؤكدة أن الوزارة تحرص علي تقديم الدعم اللازم لذلك الحدث الهام.

أضافت أن الوزارة تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.

وذكرت " نصر" أن هناك اهتماما للتعرف على فرص الاستثمار بمصر وفتح المجال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.


أوضحت أن المعرض يمثل أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويحظى باهتمام كبير من الدولة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤكدةً حرص الدول العربية والأجنبية على المشاركة بمثل هذه المعارض في مصر معتبرة أنه يشير إلى الثقة في الاقتصاد المصري خاصة بعد الإشادات الدولية التي حصلت عليها مؤخرا في عدة محافل اقتصادية عالمية.
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