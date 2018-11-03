جوجل يضع شارة سوداء ناعيًا شهداء حادث المنيا الإرهابي .. صور

وضع محرك البحث جوجل شارة سوداء نعيًا لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالمنيا، خلال عودة المصلين من دير الانبا صموئيل بالأمس.



ووضع جوجل اسفل محرك البحث شارة سوداء مدونا بها "في ذكرى ضحايا حادث المنيا الإرهابي".



وكان لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 فردا خلال الهجوم الإرهابى على أتوبيس عائد بالمصلين من دير الانبا صموئيل في المنيا.