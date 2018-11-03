توني ماهر: لهذا السبب ابتعدت عن تقديم الكوميديا.. فيديو

أكد الممثل تونى ماهر، أنه قصد الابتعاد عن تقديم الكوميديا خلال فترات محددة لإثبات نفسه كممثل شامل، وهو ما حدث عندما قبل تقديم دور صغير مع النجمة يسرا فى مسلسل "الحساب يجمع".



وقال خلال ندوة بموقع صدى البلد، إنه أثبت نفسه كممثل كوميدىا سواء فى بعض الأدوار أو بتواجده مع فريق snl فى نسخته العربية، لأن إضحاك الجمهور هو أصعب ما يمكن تقديمه.



وأضاف : وبالفعل كسبت الرهان وأعطانى هذا الدور الصغير أفضلية في المشاركة فيما بعد فى عملين مهمين وهما "فوق السحاب" مع هانى سلامة، و "رحيم" مع ياسر جلال.





