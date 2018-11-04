محافظ الدقهلية يتفقد مصانع الزجاج بقرية جراح بـ أجا ..ويؤكد: ما شاهدته ينافس المنتجات العالمية ..ويعد برفع الجهد الكهربائي لتشغيلها بكامل طاقتها..وتوصيل الغاز الطبيعي للقرية

خلال زيارته لقرية جراح .. محافظ الدقهلية :

يتفقد وحدة طب الأسرة ويقرر صرف جهاز سونار

يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب للقرية

وضم قطعة أرض لتوسعة مدرسة القرية









أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم السبت جولة موسعة ، بدأها بزيارة مصانع صناعة وزخرفة الزجاج وصناعة الكرتون بقرية جراح التابعة لمركز أجا بمرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

قام "شاروبيم " بتفقد المصانع واستمع لشرح من أصحابها عن مراحل الإنتاج واستمع للعمال فيما أشاد بجهود العاملين بها، فيما طالب أصحاب المصانع بدراسة رفع جهد الكهرباء بالقرية ودراسة توفير الغاز الطبيعي للقرية.وأطلقت إحدى العاملات الزغاريد فور وصول المحافظ، وطالبته بتوفير وسائل نقل ومواصلات.وأكد الدكتور كمال شاروبيم على أن ما شاهده من منتجات يمكنها المنافسة عالميا، معبرا عن سعادته بما شاهده من مصانع للزجاج والكرتون.وأضاف شاروبيم، أن تلك المصانع توفر فرص عمل وتساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، وشدد شاروبيم على أصحاب المصانع بالعمل على الوصول للعالمية، كما شدد على توفير وسائل مواصلات لنقل العاملين بها وتوفير سبل الراحة لهم لتمكينهم من أداء العمل بشكل مناسب، فيما أشار الأهالي، إلى أن زيارة المحافظ لقرية جراح دليل واضح على اهتمامه بحل مشكلات القرى والمراكز والتعرف عليها على الطبيعة وليس من خلال التقارير فقط مؤكدين على تقديرهم وشكرهم للمحافظ.وقرر الدكتور كمال شاروبيم، خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بالقرية صرف جهاز سونار نظرا لحاجة الوحدة له، كما تفقد شاروبيم عددا من الأقسام بالوحدة منها غرفة الاستقبال، وجراحة الفم والأسنان والصيدلية، وغيرها، واستمع إلى شرح من الأطباء حول توفير الخدمة الصحية للمواطنين.وشدد المحافظ على ضرورة توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمترددين على الوحدة وتوفير العلاج اللازم، مؤكدا أهمية حسن التعامل معهم، وأشار إلى أن حسن التعامل جزء مهم من العلاج بل أهم جزء.وبعد ظهر اليوم السبت قام المحافظ بزيارة مركز شباب القرية ووعد أهالي القرية باستصدار تخصيص لقطعة الأرض المجاورة للمقابر ليقام عليها الملع، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وفي مقدمتهم الشباب فهم المستقبل وقادة الوطن إلى ما نتمناه.وأضاف شاروبيم أن الحكومة تعمل على نشر مراكز الشباب المتطورة في كل القرى المصرية مما يساهم في ملء الفراغ والبعد عن الانحراف ويحقق للشباب الاستفادة رياضيا وثقافيا واجتماعيا.واختتم ال محافظ الدقهلية، زيارته لقرية جراح بعقد مؤتمر جماهيري، رافقه فيه فوزي فتى وأحمد حسين عضوا مجلس النواب ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.وأكد "شاروبيم"، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بالقرية، أن هذا اليوم من أسعد أيام حياته لما شاهده من مصانع ومنتجات يفخر بها كل مصري ولوجوده بين أهالي أجا، متابع: "جئت أستمع إليكم لأضع الحلول للمشكلات".ولفت إلى أنه سيتم دراسة عدد الأعمدة المطلوبة لانارة الطريق الرابط بين القرية ومنية سمنود، كما وافق على ضم قطعة أرض لتوسعة مدرسة القرية.وشدد على أنه لا يجامل احد وأنه يعمل جاهدا لتسهيل الإجراءات، لكن داخل إطار القانون ولن أعدكم بشيء يخالف القانون، مضيفا أنه سيتواصل مع شركة الغاز لتوصيله إلى مصانع القرية.وأضاف أنه يمكن نقل المصانع إلى المنطقة الصناعية بجمصة بما توفره من بنية تحتية وقربها لميناء بحري، كما وعد بدراسة رفع الجهد الكهربائي بالحد المناسب لتشغيل المصانع بكامل طاقتها.وفي ختام الزيارة وجه شاروبيم، الشكر لأعضاء مجلس النواب عن دائرة اجا ولرئيس مركز ومدينة اجا، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى لتحقيق مطالب المواطنين.