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رياضة

الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي« مواليد ١٩٩٧» سعادته بتحقيق الفوز على فريق بيراميدز ٢ – ١ في عقر داره بمنتجع الأسيوطي، ضمن الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب، مؤكدًا أن الأهلى يلعب من أجل الفوز دائمًا.

وأضاف عبد الرحمن قائلًا: تغلبنا على ظروف صعبة للغاية في هذه المباراة بالإضافة إلى أرضية الملعب السيئة ومساحته الصغيرة كما أن المباراة كان بها ضغط عصبي كبير، ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية رغم كل ذلك.

وتابع مدرب شباب الأهلي قائلًا: «رغم أننا تلقينا هدف التعادل بعد ما كنا متقدمين بهدف محمد فخري، ولكن كان لدى ثقة كبيرة في تحقيق الفوز؛ لأن الأهلي دائمًا يلعب من أجله».

وتعليقًا على تسجيل البديل المتألق يوسف الجبالي لهدف الفوز بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته في المباراة، وهو الأمر الذي تكرر في مباراة الداخلية، قال عبد الرحمن: «يوسف لاعب رائع للغاية وبديل استراتيجي».
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