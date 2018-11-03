الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

أبدي عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي« مواليد ١٩٩٧» سعادته بتحقيق الفوز على فريق بيراميدز ٢ – ١ في عقر داره بمنتجع الأسيوطي، ضمن الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب، مؤكدًا أن الأهلى يلعب من أجل الفوز دائمًا.





وأضاف عبد الرحمن قائلًا: تغلبنا على ظروف صعبة للغاية في هذه المباراة بالإضافة إلى أرضية الملعب السيئة ومساحته الصغيرة كما أن المباراة كان بها ضغط عصبي كبير، ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية رغم كل ذلك.





وتابع مدرب شباب الأهلي قائلًا: «رغم أننا تلقينا هدف التعادل بعد ما كنا متقدمين بهدف محمد فخري، ولكن كان لدى ثقة كبيرة في تحقيق الفوز؛ لأن الأهلي دائمًا يلعب من أجله».



