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رياضة

مدرب الإسماعيلي يبررسبب التعادل مع المصري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
نور عادل
عبر أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى عن حزنه جراء التعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالأسبوع الــ12 بالدورى المحلى.

وأضاف قناوى فى تصريحات عقب المباراة :”التعادل يحمل عدة أسباب أولها غياب الجماهير التى دائما مايكون لها مفعول السحر لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وواصل :”تولى مدير فنى جديد للفريق البورسعيدى ساهم فى اعطاء لاعبيه دوافع جديدة كانت من بين اسباب التعادل”.

وأكمل مدرب الإسماعيلى :”سوء التوفيق ظهر جليا فى لقاء اليوم بعد اهدار اوكيكى لانفراد صريح بجانب تسديد طارق طه التى ارتطمت بالعارضة”.

وأتم حديثه :”سنغلق ملف تلك المباراة سريعا وسنعمل على علاج القصور لدينا قبل مواجهة وادى دجلة”.
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