مبادرة سياحة اليوم الواحد لبورسعيد تستقبل مديري الشركات لتسويق الباسلة

استقبل منير حمود منسق مبادرة سياحة اليوم الواحد بمحافظة بورسعيد مديرى عدد من شركات الطيران والسياحة على مستوى الجمهوريه لتسويق الباسلة .



وأكد حمود أن الوفد تفقد معالم بورسعيد وبورفؤاد بداية من المتحف الحربى وميدان الشهداء وفيلا السادات ببورفؤاد.



وأضاف حمود أن الوفد حرص علي القيام بجولة تجارية حرة فى أسواق المدينة للوقوف علي الأسعار وحال المحافظة تجاريا.



ونوه حمود لقاء الوفد بممثلي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أحمد نجم مدير العلاقات العامة للمحافظة ومحمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة اللذان نقلا لضيوف المحافظة ترحيب المحافظ لتواجده خارج المحافظة وأكدوا دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات القوية.



وقد حضر الضيوف حفلا للسمسمية بأحد المطاعم وابدى الجميع إعجابه ببورسعيد ومستوى الخدمات والنظافة العامة بشوارع وأكدوا إنها لن تكون الزيارة الأخيرة لبورسعيد.



يذكر أن مبادرة سياحة اليوم الواحد تطوعية أطلقت منذ فترة لاستقبال عدد من الوفود السياحية من الأجانب والمصريين لتسويق بورسعيد سياحيا.