هيكل: الإرهاب وسيلة ضغط علي الدول

قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب، إن الإرهاب يعمل علي تفتيت الدولة عن طريق استهداف بعض طوائف الشعب.
وأكد "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن الهدف الذي يسعى إليه الإرهاب سياسيا وليس عقائديا ولا دينيا، مشيرا إلي أن الإرهاب أصبح وسيلة للضغط علي الدول، مشيرًا إلى أن الدول التي تمول الإرهاب وتدعمه أصبحت معروفة للجميع، لافتا إلي أن المجتمع الدولي يقف عاجزا علي أن يتخذ قرار بشأن تلك الدول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي العالم بأسره أن يتحمل مسئولياته تجاه تلك الظاهرة ويتخذ مواقف واضحه ضد الدول الداعمة للإرهاب، متابعا أنه يجب علينا أن ندعو لمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تشارك فيه كل دول العالم.