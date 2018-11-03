هيكل: الإرهاب وسيلة ضغط علي الدول

قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب، إن الإرهاب يعمل علي تفتيت الدولة عن طريق استهداف بعض طوائف الشعب.





وأكد "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن الهدف الذي يسعى إليه الإرهاب سياسيا وليس عقائديا ولا دينيا، مشيرا إلي أن الإرهاب أصبح وسيلة للضغط علي الدول، مشيرًا إلى أن الدول التي تمول الإرهاب وتدعمه أصبحت معروفة للجميع، لافتا إلي أن المجتمع الدولي يقف عاجزا علي أن يتخذ قرار بشأن تلك الدول.



