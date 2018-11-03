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ثقافة

سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:45 م
سمير صبري يشكر مهرجان
سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر
أحمد النشوقي
قدّم الفنان سمير صبري التحية للقائمين علي مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وعلي رأسهم سهير عبد القادر، رئيس المهرجان، التي تصنع المعجزات دائمًا بالإرادة والتحدي والقوة وذلك على هامش فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة بمهرجان الأفروصيني المقام بدار المدرعات التابع للقوات المسلحة .

وسلَّم "صبري" شهادات تكريم المهرجان لفريق مدارس مصر للغات لذوي القدرات الخاصة، ثم غنّي معهم على خشبة المسرح أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر".

من جانبه قام الفنان ياسر جعيصة والمسئولون عن الفنون التشكيلية بالمهرجان بتسليم شهادات التكريم إلي المشاركين في هذه الدورة، بينما قام الفنان سامح يسري بتسليم شهادة تكريم لمخرجة الفيلم السعودي المشارك في المهرجان وتلا ذلك استعراضات بعض الفرق المشاركة وهي فرقة الفالوجا من فلسطين التي قام رئيس الوزراء عصام شرف بتسليمها شهادة تكريم المهرجان.

يذكر أن المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون. 
سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر.. صور
سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر.. صور
سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر.. صور
سمير صبري يشكر مهرجان الأفروصيني ويغني سكر حلوة الدنيا سكر.. صور
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