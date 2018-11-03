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عراقية تشكر الرئيس السيسي على استقبالها في مصر للمرة الثانية .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
تقدمت نادية مراد شابة عراقية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لرسالة السلام واستقبالها في مصر عام 2015، مستنكرة العمل الإرهابي والاعتداء على الأخوة الأقباط بمحافظة المنيا.

وأوضحت نادية، أن العالم اليوم؛ خاصة العالم العربي وشمال أفريقيا يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل التي راح ضحيتها الملايين من الناس، بالإضافة للمعاناة التي يلاقيها البعض من التمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن النزاعات تزداد في البلاد العربية يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أن الجيل الشبابي يملك القدرة على تحقيق السلام والعمل على العدل والمساواة بين جميع شعوب المنطقة العربية بمختلف أديانهم ومعتقداتهم، مضيفا أن تحقيق السلام يتطلب أعطاء دور فعلي للشباب ومحاسبة المذنبين والمجرمين الذين اقترفوا الجرائم في حق الشعوب العربية.
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